Буква о после шипящих на месте пропуска пишется во всех словах ряда 1)изж..га, девч..нка, свеж.. 2)капюш..н, сгущ..нка, ш..л 3)холщ..вый, трещ..тка, ч..ткий

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Буква о после шипящих на месте пропуска пишется во всех словах ряда 1)изж..га, девч..нка, свеж.. 2)капюш..н, сгущ..нка, ш..л 3)холщ..вый, трещ..тка, ч..ткий

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