Буква о после шипящих на месте пропуска пишется во всех словах ряда 1)изж..га, девч..нка, свеж.. 2)капюш..н, сгущ..нка, ш..л 3)холщ..вый, трещ..тка, ч..ткий
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Буква о после шипящих на месте пропуска пишется во всех словах ряда 1)изж..га, девч..нка, свеж.. 2)капюш..н, сгущ..нка, ш..л 3)холщ..вый, трещ..тка, ч..ткий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)изжОга, девчОнка, свежО 2)капюшОн, сгущЕнка, шЕл 3)холщОвый, трещЕтка, чЕткий
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