Лексический разбор слова проект для 3 класса по русскому языку с картинками
Русский язык
Лексический разбор слова проект для 3 класса по русскому языку с картинками
Ответ(ы) на вопрос:
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Произносим [крас(а)т`а]Пишем — красотаЛексическое значение. Красота — окружающий мир, доставляющий наслаждение слуху, взору. Однокоренные слова: красивый, прекрасный, красотищаСиноним — благолепие, миловидность Антоним — безобразность, уродство Фразеологизм: красота – страшная сила, красота спасет мир Сочетаемость слова: неземная красота, красота природы, красота душиПословица: Красота приглядится, а ум пригодится Загадка: Поднялись ворота — Всему миру красота. Приказало Солнце:”Стой Семицветный мост крутой!” Предложение со словом красота Красота начинается с души, а душа с мыслей. На сегодня это всё. Если понадобится помощь в лексическом разборе другого слова, наш школьный сайт Kidside с удовольствием поможет Вам с уроками. Обращайтесь!
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