Вестафальский мир Главн участники.хронологич.рамки.причины.итоги.пжл

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Итоги Тридцатилетней войны. Вестфальская система24 октября 1648 г. одновременно в Мюнстере и Оснабрюке были подписаны два договора, вошедшие в историю под общим названием Вестфальский мир.По условиям Вестфальского мира Франция закрепляла за собой стратегически важные крепости вдоль своей северо-восточной границы — Мец, Туль и Верден. Она также получала права на пограничную с Империей область Эльзас и несколько городов на Рейне. К Швеции отходили важные германские территории на берегах Балтийского и Северного морей. Она устанавливала контроль над устьями рек, через которые осуществлялась внешняя торговля германских государств. Это способствовало экономическому упадку и без того разорённой Германии. Вместе с владениями в Германии французский и шведский монархи приобретали титулы князей Империи и возможность влиять на её внутреннюю политику. Они объявлялись также гарантами Вестфальского мира. Их германские союзники увеличили свои территории за счёт бывших церковных владений.Вестфальский мир устанавливал полное равноправие католической и лютеранской религий на всей территории Германии. В итоге всех этих преобразований возникла так называемая Вестфальская система, создание которой отразило важнейший этап в становлении международного права.