Произведения музыки в которых использованы народные мелодии

Музыка
Произведения музыки в которых использованы народные мелодии
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Гость:
Создателем и бережным хранителем музыкальной культуры был народ. Он донес до наших дней древнейшие образцы песен, танцев и инструментальных наигрышей. Упомянутые жанры народного творчества принято называть фольклором. Народная музыка создавалась не для слушания, она жила в действии: игре, обряде, труде. Самую обширную область народного музыкального творчества, дошедшего до нас еще с Древней Руси, составляет обрядовый фольклор. Наиболее древними считаются календарно-обрядовые песни. Их содержание связано с представлениями о круговороте природы, с земледельческим календарем. Русские композиторы считали народную музыку источником вдохновения. Они собирали народные песни и часто использовали их в своих произведениях, при этом не теряя своеобразия собственного музыкального языка. Для русской музыкальной культуры первой половины XIX характерно повышенное внимание к опере и камерной вокальной музыке. Воплощая старинные обряды поклонения Солнцу, Николай Андреевич Римский-Корсаков в опере «Снегурочка» широко использует подлинные народные песни и мелодии. Интонации русских былинных напевов звучат в «Песне темного леса» А. П. Бородина, в опере «Садко» Н. А. Римского–Корсакова. Композиторское мастерство Глинки ярче всего проявилось в двух операх- «Жизнь за царя» («Иван Сусанин» ) и «Руслан и Людмила» . Он создал образцы национальной русской оперы- героико-эпическую оперу и оперу- сказку. «Жизнь за царя» написана на историко- патриотический сюжет. Композитор обратился к событиям начала XVII века- борьбе русского народа против польских завоевателей. Опера- сказка «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноимённой поэмы А. С. Пушкина. В создании образа большую роль играет оркестр. Чудесная музыка «Лебединого озера» ( 1876г. ), «Спящей красавицы» (1889г. ) и «Щелкунчика» ( 1892г. ) и в наши дни вызывают восхищения. К лучшим произведениям Даргомыжского относится опера «Русалка» ( 1855г. ) Римский – Корсаков обращался и к внутреннему миру человека. В опере сказка «О царе Салтане» ( 1900г. по Пушкину ) композитор прибегает к стилизации под народный жанр. Музыкальное творчество русских композиторов XIX века было прочно связано с народным искусством. Народная музыка, народные сказки, былины, сказания легли в основу многих произведений великих русских композиторов XIX века. С раннего детства мы слушаем фрагменты из балетов «Лебединое озеро» , «Щелкунчик» , «Спящая красавица» , пьесы из «Детского альбома» П. И. Чайковского, «Арагонскую хоту» М. И. Глинки. В них звучат различные танцы: испанский, неаполитанский, китайский, арабский и другие. Русские композиторы всегда интересовались жизнью народов других стран мира, их искусством – литературой, музыкой, живописью. Путешествуя по другим странам, они записывали народные мелодии, использовали их потом в своих произведениях. А иногда композиторы сочиняли свою музыку в духе этих народных мелодий. Русские композиторы XIX века выступили как смелые новаторы. Пролагая новые пути для развития русской оперы, балета, симфонической и камерной музыки композиторы обогащали музыкальный язык, обращаясь к фольклору других народов
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