Характеристика климата зеленокумска

Гость: Гость:

1. Экваториальный клим. пояс :воздушные массы(Экваториальные) кол. осадков ( 2000-3000) распределены равномерно в течении года. температруа около +24° весь год 2. Субэкваториальный : воз.мас. летом- экваториальные, зимой-тропические, кол. осадков 1000-2000 приходится на лето, во все месяцы температура от +20 до + 30 3.Тропический : воз.мас.- тропические , кол.осад. в сухих областях 5-100, во влажных - 3000, выпадают летом, температура - самый теплый месяц от +30 до +35 , холодный- не ниже +10 4. Субтропический: воз.мас. детом-тропические, зимой - умеренные , кол. осад. от 50-100 в континентальных областях до 2500-в муссонных , температура до +30-летом, змой температура изменяется в зависимости от климатической области 5.Умеренный : воз.мас. умеренные, кол.осад.- зависит от климатической области, температура самый холодный от +2 до -48, теплый- +12 до+30 6.СУбполярный : воз.мас. летом- умеренные, зимой-полярные, осадки 200-300, температура от -40 и ниже зимой, летом - 0 до +5 7. Полярный: воз.мас. полярные, кол. осадков 50-100, температура от -20 летом до -60( в Антарктиде) и ниже зимой