В магазин привезли 40 ящиков огурцов.продали 8 ящиков.сколько ящиков осталось?
Математика
В магазин привезли 40 ящиков огурцов.продали 8 ящиков.сколько ящиков осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осталось 32 ящика огурцов
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