Каких людей мы называем лицемерными? Можно ли волка из басни " Волк на псарне" назв??ть лицемерным? Как вы понимаете слова Ты серп, а я, приятен, сед.

Литература
Каких людей мы называем лицемерными? Можно ли волка из басни " Волк на псарне" назв??ть лицемерным? Как вы понимаете слова Ты серп, а я, приятен, сед.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаю только одно что волка можно назвать лицемером
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