Каких людей мы называем лицемерными? Можно ли волка из басни " Волк на псарне" назв??ть лицемерным? Как вы понимаете слова Ты серп, а я, приятен, сед.

Литература

Каких людей мы называем лицемерными? Можно ли волка из басни " Волк на псарне" назв??ть лицемерным? Как вы понимаете слова Ты серп, а я, приятен, сед.

Автор: Гость