Найдите площадь прямоугольника со сторонами a и b учитывая что г) a = 2 м,b= 75 дм
Математика
Найдите площадь прямоугольника со сторонами a и b учитывая что г) a = 2 м,b= 75 дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 дм= 750 см 2 м=200 см а*b= 750 см * 200 см= 150000 см^2 150000 cm^2=1500 м^2
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