X*5+x*3=84 Помогите пожалуйста!

Математика
X*5+x*3=84 Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+3x=84 8x=84 X=84÷8 X=10,5
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