Стилизация под владимира монахова составить свод законов для школьников братьев систер
Литература
Стилизация под владимира монахова составить свод законов для школьников братьев систер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй дорого братик,я тебе сейчас расскажу чего можно делать,а чего нельзя.Нужно уважать старших слушаться родителей не кого не обижать не чего не ломать сдороваться со всеми дружить со всеми чего не умеешь тому учись.будь хорошим человеком,будь как Владимир Монамах
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