Сіңір сөзіне омоним жазып беріңдерші

Қазақ тiлi
Сіңір сөзіне омоним жазып беріңдерші
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бойыңа жаксы каситетти сіңір Динанын синири созылып аягы ауырып жур
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