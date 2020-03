Английский помогите пожалуйста! Нужно вставить слова: catch chase go solve commit 1. The detective used all the clues he had to ______ the criminal. 2. Murderes usually ______ to prison. 3. The police often use dogs to ______ a...

Английский язык

Английский помогите пожалуйста! Нужно вставить слова: catch chase go solve commit 1. The detective used all the clues he had to ______ the criminal. 2. Murderes usually ______ to prison. 3. The police often use dogs to ______ a criminal. 4. When someone ______ a crime, he/she becomes a criminal. 5. Sometimes the FBI help the police to _______ crime.

Автор: Гость