10.9 10.10 помогите пожалуйста
Математика
10.9 10.10 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10.9 1) Прямой угол = 90 градусов 1/5 прямого угла = 90 : 5 = 18 градусов 1/3 прямого угла = 90 : 3 = 30 градусов 2/3 прямого угла = 90 : 3 * 2 = 60 градусов 4/9 прямого угла = 90 : 9 * 4 = 40 градусов 5/6 прямого угла = 90 : 6 * 5 = 75 градусов 2) Развернутый угол = 180 градусов 3/4 развернутого угла = 180 : 4 * 3 = 135 градусов 2/3 развернутого угла = 180 : 3 * 2 = 120 градусов 4/5 развернутого угла = 180 : 5 * 4 = 144 градуса 7/10 развернутого угла = 180 : 10 * 7 = 126 градусов 8/15 развернутого угла = 180 : 15 * 8 = 96 градусов 10.10 1) 45 градусов 1/2 прямого угла 30 градусов 1/3 прямого угла 36 градусов - 4/10 прямого угла 22,5 градусов 1/4 прямого угла 2) 60 градусов 1/3 развернутого угла 18 градусов 1/10 развернутого угла 72 градуса ? 50 градусов ? 45 градусов 1/4 развернутого угла Вроде так)
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