Помогите с матешкой пожалуйста задание на фото номера 1,2,3,4. блин ребят срочно вы у??нее с вас ответы с меня спасибо
Математика
Помогите с матешкой пожалуйста задание на фото номера 1,2,3,4. блин ребят срочно вы у??нее с вас ответы с меня спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1) уменьшаемое,вычитаемое,разность,уменьшаемое меньше вычитаемого (2)7-5=2 вторая чёртачка после еденицы,7-6=1, 7-7=0 (3)14,22,25 9,13,15,18 57,59,63,65 (4)265-(65+137)=63 65+137=202 265-202=63
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