Помогите с матешкой пожалуйста задание на фото номера 1,2,3,4. блин ребят срочно вы у??нее с вас ответы с меня спасибо

Математика

Помогите с матешкой пожалуйста задание на фото номера 1,2,3,4. блин ребят срочно вы у??нее с вас ответы с меня спасибо

Автор: Гость