Помогите пожалуйста сочинение на тему один день Вельможи
История
Помогите пожалуйста сочинение на тему один день Вельможи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Древнем Египте жизнь была трудной. Там люди жили намного меньше чем современный человек потому, что там люди очень сильно трудились день от о дня . Земледельцы каждый день вставали в 5.00 утра. Они шли на работу собирать пшеницу для того, что-бы прокормить себя и семью. Если это- Суббота то к 6 до 17.00 человек должен принести пожертвования фараону для того, что бы фараон отдал жертвы ( тоесть пшеницу) покровителю всех Егептян богу РА. После тежёлого дня в 18.00 он возвращается домой прокармливает семью. Где-то в 19.00 верующее люди начинают поклонятся богу Ра. Потом он прокармливает скот. Только к позднему вечеру в 22.00 обычный земледелец ложиться спать.
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