Помогите выписать причастия в стихотворении заброшенный дом
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Помогите выписать причастия в стихотворении заброшенный дом
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