Масса одного арбуза 6 килограмм а масса другого на n килограмм меньше Какова общая масса двух арбузов арбузов Составьте выражение и найдите его значение при n равно два, три, четыре.

Математика
Масса одного арбуза 6 килограмм а масса другого на n килограмм меньше Какова общая масса двух арбузов арбузов Составьте выражение и найдите его значение при n равно два, три, четыре.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)якщо n=2.то 6+(6-n) =6+(6-2)=10кг.; 2.)якщо n=3,то 6+(6-3)=6+3=9кг; 3.)якщо n=4,то 6+(6-4)=6+2=8кг.
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