Масса одного арбуза 6 килограмм а масса другого на n килограмм меньше Какова общая масса двух арбузов арбузов Составьте выражение и найдите его значение при n равно два, три, четыре.

Математика

Масса одного арбуза 6 килограмм а масса другого на n килограмм меньше Какова общая масса двух арбузов арбузов Составьте выражение и найдите его значение при n равно два, три, четыре.

Автор: Гость