Сообщение о жизни в океане 7 класс помогите пожалуйста

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В океанической воде содержатся вещества, необходимые для жизни. Живые существа встречаются в океане на любой глубине. Они существуют даже на дне Марианского желоба — самой глубокой точки Мирового океана — на глубине 11 ООО метров, даже там, где из глубин Земли через разломы поступает горячая магма, даже там, где высокие температуры и огромное давление. Можно смело утверждать, что жизнь в океане всепроникающая. Жизнь в океане необычайно разнообразна, так как ее условия от полюсов к экватору, от поверхности водных масс до глубинных очень различны. По разнообразию видов растений и животных океан сравним с сушей. Океан все еще полон тайн и сейчас. При исследовании морских глубин находят организмы, неизвестные науке. По мнению большинства ученых, океан — колыбель жизни на Земле, так как все живое на нашей планете вышло из океана. Развитие жизни в нем привело к изменению свойств водных масс (солености, содержания газов и др.). Так, например, появление в океане зеленых растений привело к тому, что увеличилось содержание кислорода в воде. На дне моря или океана обитает бентос (греч. benthos — глубокий). Это совокупность растительных и животных организмов, обитающих на грунте или в грунте морского дна. К бентосу относятся бурые и красные водоросли, моллюски, ракообразные и другие. Важное промысловое значение имеют среди них креветки, устрицы, морские гребешки, омары, крабы. Бентос — прекрасная пищевая база для моржей, каланов и некоторых видов рыб. Жизнь в океане удивительна и многообразна. Ученые уверены в том, что свое развитие жизнь начала именно в водах Мирового океана. Этим можно объяснить то, что здесь обитает более 150 тыс. различных видов представителей животного и растительного мира. Если попытаться подсчитать общий вес всех форм жизни океанских вод, то цифра получится огромная – фактически это 60 млрд тонн. Океан как среда обитания подошел для всех типов органического мира. Здесь встречаются и простейшие организмы, и огромные млекопитающие. Из огромного многообразия живой природы в водах океана не прижились только пауки, многоножки и животные-амфибии.