Помогите!!!!! Одна из двух жердей, служащих для запряжки лошади - ___________. Предмет Ку??ановедение. Помоги мне, а я помогу тебе!
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Помогите!!!!! Одна из двух жердей, служащих для запряжки лошади - ___________. Предмет Ку??ановедение. Помоги мне, а я помогу тебе!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это Оглобля.........
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