Какие слова проверяемое .Лисица ,каток,погода,рогатый,гриб,сказка,ложка,вокзал,зу??ки,грусной,местный.

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Какие слова проверяемое .Лисица ,каток,погода,рогатый,гриб,сказка,ложка,вокзал,зу??ки,грусной,местный.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ГриБ,скаЗка, лоЖка, зуБки, грусТный, месТный
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