На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек на 2 остановке вошли 10 человек а на 3 вышли 12 человек после чего в автобусе осталось 17 человек Сколько человек вошли в автобус На первой остановке Решите задачу Ре...
Математика
На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек на 2 остановке вошли 10 человек а на 3 вышли 12 человек после чего в автобусе осталось 17 человек Сколько человек вошли в автобус На первой остановке Решите задачу Решите задачу в уравнении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+10-12=17 х=17-10+12 х=19 ответ: на 1 остановке зашли 19 чел.
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