На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек на 2 остановке вошли 10 человек а на 3 вышли 12 человек после чего в автобусе осталось 17 человек Сколько человек вошли в автобус На первой остановке Решите задачу Ре...

Математика

На первой остановке в пустой автобус вошли несколько человек на 2 остановке вошли 10 человек а на 3 вышли 12 человек после чего в автобусе осталось 17 человек Сколько человек вошли в автобус На первой остановке Решите задачу Решите задачу в уравнении

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