Сочинение рассказ на тему: Как я однажды... По плану 1.Вступление. Завязка 2.Развитие действий.Кульминация.Развязка. 3.Заключение

Гость: Гость:

В детстве мы с папой часто ходили в зоопарк. Любили смотреть на необычных и красивых животных. Однажды даже кормили жирафа морковкой. Он с удовольствием поедал морковь, важно смотрев куда-то в даль. Веселые обезьянки так и прыгали с ветки на ветку. Сейчас я больше времени уделяю учебе. В зоопарк мы стали ходить реже. Папа сказал что в выходные обязательно сводит меня в музей.