Сочинение рассказ на тему: Как я однажды... По плану 1.Вступление. Завязка 2.Развитие действий.Кульминация.Развязка. 3.Заключение
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Сочинение рассказ на тему: Как я однажды... По плану 1.Вступление. Завязка 2.Развитие действий.Кульминация.Развязка. 3.Заключение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В детстве мы с папой часто ходили в зоопарк. Любили смотреть на необычных и красивых животных. Однажды даже кормили жирафа морковкой. Он с удовольствием поедал морковь, важно смотрев куда-то в даль. Веселые обезьянки так и прыгали с ветки на ветку. Сейчас я больше времени уделяю учебе. В зоопарк мы стали ходить реже. Папа сказал что в выходные обязательно сводит меня в музей.
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