Как можно нарисовать дождь?
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Как можно нарисовать дождь?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй тучи, и как с него падают капли.
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