Пиримитр футбольного поля прямоугольной формой 350 м. отношение ширины к длине рав??о 2 : 3. найдите площадь футбольного поля.
Математика
Пиримитр футбольного поля прямоугольной формой 350 м. отношение ширины к длине рав??о 2 : 3. найдите площадь футбольного поля.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина 2х следовательно длина 3х 2х+3х=350 5х=350 х=350:5 х=70 70*2=140(см)ширина 70*3+210(см)длина 140*210=29400(см в квадрате) ответ:29400см в квадрате
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