Помогите написать историю любви с хорошим концом.

Гость: Гость:

Алексей был молод талантлив и красив.Его внешность привлекала множество девушек. Алиса сильно не отличалась внешностью и умом, как Алексей. Но была очень трудолюбива и упорна в своих начинаниях. Однажды Алиса увидела Алексея в ресторане, где она было официанткой. Он позвал её к себе, что бы сделать заказ. Он был вежлив, спросил её имя. Когда она принесла заказ он её угостил. После чего оставил свой номер телефона. Она взяла его и дала свой. Они долго общались и переписывались и у них завязался роман. Но вскоре Алиса узнают, что Алексей сотрудник по обмену и скоро должен уезжать. Когда настал день отъезда, она попрощалась с ним, ведь она жила в Москве, а он летит в Петербург. Да она могла туда добраться, но не хотела покидать давно обжитые места. Прошёл месяц, но Алексей не выходил на связь. Но вот однажды в её дверь постучали. Это был Алексей который прилетел за ней, потому что очень полюбил её и больше не может без неё жить. Они уехали в Петербург и жили долго и счастливо.