Обозначите в словосочетаниях главное слово укажите какой частью речи оно является укажите вид подчинения

Русский язык
Обозначите в словосочетаниях главное слово укажите какой частью речи оно является укажите вид подчинения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну  подлижащее  и  сказуемое  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему князь владимир произнес такие слова ах же мужичище деревеншина во глазах мужик да подлыгаешся во глазах мужик да насмехается срочноо
Ответить
Русский язык
Определите падеж имени существительных. поставь их в начальную форму .укажи склонение. Растёт на грядке, Нашли в капусте, ходили с подругой, верну...
Ответить
Биология
Составить памятку (Как необходимо развивать память)
Ответить
Математика
10.9 10.10 помогите пожалуйста
Ответить
Другие предметы
Как можно нарисовать дождь?
Ответить