Обозначите в словосочетаниях главное слово укажите какой частью речи оно является укажите вид подчинения
Русский язык
Обозначите в словосочетаниях главное слово укажите какой частью речи оно является укажите вид подчинения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну подлижащее и сказуемое
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