Ас атасы нан туралы шыгарма
Қазақ тiлi
Ас атасы нан туралы шыгарма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Панды быр колмен узбе.нанын кокымын шашпа жинап тауыкка бер.нарды жерге тастама обал болады
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