Составьте предложения со словами: обаяние, обаятельный и обоняние. Только прошу, пожалуйста, не с интернета. Спасибо

Русский язык

Составьте предложения со словами: обаяние, обаятельный и обоняние. Только прошу, пожалуйста, не с интернета. Спасибо

Автор: Гость