Составьте предложения со словами: обаяние, обаятельный и обоняние. Только прошу, пожалуйста, не с интернета. Спасибо
Русский язык
Составьте предложения со словами: обаяние, обаятельный и обоняние. Только прошу, пожалуйста, не с интернета. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обаяние человека сбила меня с ног. Обаятельная девушка дала мне свою конфету.У моего друга очень хорошо развито обоняние
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