Международные отношения в 16-18 веках главная мысль каждого пункта
История
Международные отношения в 16-18 веках главная мысль каждого пункта
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3. Международные отношения в XVIII векеВойна за испанское наследство и начало упадка международного значения ФранцииСо второй половины царствования Людовика XIV начинается новый период дипломатической истории Европы, который был ознаменован постепенным усилением международной роли Англии и ее борьбою с Францией за первенство в грабеже колоний. Важнейшим этапом этой борьбы была война за испанское наследство 1701-1714 гг. Она была начата как династическая война, но фактически превратилась в первое огромное столкновение между Францией и Англией за господство на море и в колониях.Поводом к койне за испанское наследство послужила смерть бездетного Карла II Испанского. Людовик XIV считал себя наследником испанских владений. Это было самое богатое из наследств, когда-либо существовавших. Дело шло не только о нарушении «политического равновесия» в Европе в пользу Франции, но фактически, о ее мировой гегемонии. Кроме самой Испании, «наследнику» - Людовику XIV - должны были достаться итальянские, нидерландские, а также многочисленные африканские и американские владения Испании.
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