У Пети 180 марок в 3 альбомах.в одном альбоме 95 марок,а в другом n марок .сколько марок у Пети в третьем альбоме.cоставте выражение для решения задачи инайдитеего значение при n=40,45,62

Математика
У Пети 180 марок в 3 альбомах.в одном альбоме 95 марок,а в другом n марок .сколько марок у Пети в третьем альбоме.cоставте выражение для решения задачи инайдитеего значение при n=40,45,62
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)x=85-40=45 b)x=85-45=40 c)x=85-62=23
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