Составьте кроссворд главным словом которого будет география России,а ответы на в??просы русские исследователи

География
Составьте кроссворд главным словом которого будет география России,а ответы на в??просы русские исследователи
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-горизонтале 1 -Переходная зона от тундры к тайге 2 - Сок хвойных деревьев 3 -Ледяная зона, где почти все осадки выпадают в твердом виде 4 - Название вулканов на Камчатке и курильских островах 5 - Зона, занимающая найбольшую площадь России 6 - Животное, представляющее в России два вида - лесной и степной. 7 - хищное животное Арктики, занесенное в Красную Книгу России.. По-вертикали 8 - Зона, занимающая найменьшую площадь России 9 - Зона, где распространена вечная мерзлота и много болот 10 - Река в европейской части России 11 - Зона, тянущаяся от границы с Украиной и до Алтая 12 - Животное, о котором говорили :"Величиной оно с собаку, с кошачьей мордой, телом и хвостом похоже на лисицу, питается трупами 13 -Зона, где мало осадков и высокая испаряемость 14 - Зона смешанных и широколиственных ... 15 - Самая большая река России
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