Найти длину окружности если радиус равен 7 с решением
Геометрия
Найти длину окружности если радиус равен 7 с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности будет равна 14 так как семь умножить на 2 будет 14
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