Найти длину окружности если радиус равен 7 с решением

Геометрия
Найти длину окружности если радиус равен 7 с решением
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина окружности будет равна 14 так как семь умножить на 2 будет 14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Каких людей мы называем лицемерными? Можно ли волка из басни " Волк на псарне" назв??ть лицемерным? Как вы понимаете слова Ты серп, а я, приятен, сед.
Ответить
География
Составьте кроссворд главным словом которого будет география России,а ответы на в??просы русские исследователи
Ответить
Окружающий мир
Как ты объяснишь выражение " Кто много читает, у того обогощается запас слов "?
Ответить
Русский язык
Антонимы к фразеологизму тянуть кота за хвост
Ответить
Математика
Найдите площадь прямоугольника со сторонами a и b учитывая что г) a = 2 м,b= 75 дм
Ответить