Прямые MN и PK пересекаются в точке Е, ЕС-биссектриса угла МЕР, СЕК- 137 градусов.Найди??е угол КЕМ
Геометрия
Прямые MN и PK пересекаются в точке Е, ЕС-биссектриса угла МЕР, СЕК- 137 градусов.Найди??е угол КЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол СNP=Х, тогда х+ 137=180х=43. угол КЕМ= 137-43=94.
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