Прямые MN и PK пересекаются в точке Е, ЕС-биссектриса угла МЕР, СЕК- 137 градусов.Найди??е угол КЕМ

Геометрия

Прямые MN и PK пересекаются в точке Е, ЕС-биссектриса угла МЕР, СЕК- 137 градусов.Найди??е угол КЕМ

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