Смешали две порции воды: 200 г при температуре t1 = 40 °С и 800 г при t2 = 80 °С. Температура ??олучившейся смеси оказалась равной t3 = 60 °С. Какое количество теплоты получили сосуд и окружающий воздух?

Физика

Смешали две порции воды: 200 г при температуре t1 = 40 °С и 800 г при t2 = 80 °С. Температура ??олучившейся смеси оказалась равной t3 = 60 °С. Какое количество теплоты получили сосуд и окружающий воздух?

Автор: Гость