Смешали две порции воды: 200 г при температуре t1 = 40 °С и 800 г при t2 = 80 °С. Температура ??олучившейся смеси оказалась равной t3 = 60 °С. Какое количество теплоты получили сосуд и окружающий воздух?
Физика
Смешали две порции воды: 200 г при температуре t1 = 40 °С и 800 г при t2 = 80 °С. Температура ??олучившейся смеси оказалась равной t3 = 60 °С. Какое количество теплоты получили сосуд и окружающий воздух?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q отд=Q получ-Q потерь Q потерь=Q получ-Q отд=0,8*(80-60)*4200-0,2*(60-40)*4200=50400 Джоулей
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