Прочитайте стихотворение М.Цветаевой. Спишите его. Какие особенности синтаксической структуры предложений создают лаконичность лиричность повествования? В первом четверостишии подчеркните грамматические основы предложений. Найт...

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Прочитайте стихотворение М.Цветаевой. Спишите его. Какие особенности синтаксической структуры предложений создают лаконичность лиричность повествования? В первом четверостишии подчеркните грамматические основы предложений. Найти слова, использованные в переносном значении. Красною кистью Рябина зажглась. Падали листья. Я родилась. Спорили сотни Колоколов. День был субботний: Иоанн Богослов. Мне и доныне Хочется грызть Жаркой рябины Горькую кисть. Свернуть заранее спасибо)
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