Значение слова храм, жрец, статуя, саркофак, мумия

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Храм - здание для богослужения, что-то вроде церкви. Жрец - служитель культа, возносит молитвы, совершает возлияния и жертвоприношения, также его называли посредником между богами и людьми. Статуя - один из видов скульптуры, наряду с бюстами, рельефами, памятниками и т.д. Саркофаг - разновидность гроба, его главное отличие состоит в том, что его чаще всего не закапывают, а оставляют на поверхности. Мумия - тело, сохраненное бальзамированием.