Значение слова храм, жрец, статуя, саркофак, мумия

История
Значение слова храм, жрец, статуя, саркофак, мумия
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Храм - здание для богослужения, что-то вроде церкви. Жрец  - служитель культа, возносит молитвы, совершает возлияния и жертвоприношения, также его называли посредником между богами и людьми. Статуя - один из видов скульптуры, наряду с бюстами, рельефами, памятниками и т.д. Саркофаг - разновидность гроба, его главное отличие состоит в том, что его чаще всего не закапывают, а оставляют на поверхности. Мумия - тело, сохраненное бальзамированием.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Характеристика климата зеленокумска
Ответить
Обществознание
Сущевствует ли связь между самостоятельностью и ответственностью
Ответить
Математика
181 плюс 395 минус икс
Ответить
Математика
В магазин привезли 40 ящиков огурцов.продали 8 ящиков.сколько ящиков осталось?
Ответить
Геометрия
Прямые MN и PK пересекаются в точке Е, ЕС-биссектриса угла МЕР, СЕК- 137 градусов.Найди??е угол КЕМ
Ответить