Составьте числовое выражение, сравните 1)сумма куба числа 5 и квадрата числа -8 2)??уб разности чисел 8 и 9
Алгебра
Составьте числовое выражение, сравните 1)сумма куба числа 5 и квадрата числа -8 2)??уб разности чисел 8 и 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*5*5+(-8)*(-8)=125+64=189 8-9=-1 ; (-1)*(-1)*(-1)= 1*(-1)= -1
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