Какие причины запредельного тормажения ? от каких фвкторов зависит его возникнов??ние ?

Гость: Гость:

1) Относятся к подцарству простейшие. 2) Паразитический образ жизни. 3) Рогатый скот- окружающая среда- свободная личинка- хвостатая личинка промежуточного хозяина- циста- трава. а) взрослый паразит в теле коровы. б) отложение яиц печеночного сосальщика в) свободно плавающая личинка в окр. среде г) развитие в теле малого прудовика ( промеж. хоз) д) личинка с хвостом е) переход в состояние цисты в теле хозяина. 4) слабо развитая нервная система, пищеварение: всасывают всей поверхностью тела содержимое кишечника организма хозяина, отсутствие кровеносной системы, выделительная система представлена протонефридиями. 5) Плоские черви - в теле рогатого скота, Сосальщики - в печени рогатого скота ( корова , овца, человек - осн. хозяин) , (трутовик, кошачья двуустка - промеж. хозяин); Ленточные черви - в мышцах коровы. 6) а) взрослый паразит в теле человека. б) членники с яйцами бычьего цепня. в) попадание в организм коровы личинок г) личинка закрепляется хитиновыми крючьями в её теле д) проникает в мышцу и крепится очень сильно... 7) Основным для Сосальщиков, промежуточным для - ленточных червей. 8) -. 9) Турбоплярий( речничные черви), белая планария. 10) Речные черви Произошло от рсничных инфузорий