Помогите написать сочинение про лето деду морозу 12 предложений
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Помогите написать сочинение про лето деду морозу 12 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое лето было Замечаельном . Я с мамой папой братом и сестрой отправились в гостевой к бабушке . В деревню . Тем нам было весело . Мы собирали грибы, ягоды в лесу . Купались в речке . Это было очень хорошие лето . В следующий раз мы обязательно поедем к бабушки в гостевой. Дедушка мороз приезжай к нам . БУДЕТ ВЕСЕЛО !
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