Помогите написать сочинение про лето деду морозу 12 предложений

Гость: Гость:

Мое лето было Замечаельном . Я с мамой папой братом и сестрой отправились в гостевой к бабушке . В деревню . Тем нам было весело . Мы собирали грибы, ягоды в лесу . Купались в речке . Это было очень хорошие лето . В следующий раз мы обязательно поедем к бабушки в гостевой. Дедушка мороз приезжай к нам . БУДЕТ ВЕСЕЛО !