Ткань образующая основную массу языка 1 скелетная поперечно-полосатая мышечная 2 гладкая мышечная 3 плотная волокнистая соединительная 4 эпиталиальная
Биология
Ткань образующая основную массу языка 1 скелетная поперечно-полосатая мышечная 2 гладкая мышечная 3 плотная волокнистая соединительная 4 эпиталиальная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скелетная поперечно-полосатая мышечная
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