Буратино для своих друзей нужно развесить два килограмма конфет в пакеты по 200 грамм. У него есть весы, гиря массой 500 грамм и брусок массой 900 грамм. Помоги буратино развесить конфеты с помощью гири, весов и бруска.

Математика
Буратино для своих друзей нужно развесить два килограмма конфет в пакеты по 200 грамм. У него есть весы, гиря массой 500 грамм и брусок массой 900 грамм. Помоги буратино развесить конфеты с помощью гири, весов и бруска.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одну чашу весов кладём конфеты 900г, на другую чашу гирю 500г и один пакет с  до равновесия конфетами  на весах: итого в пакете будет 900 — 500 =400г конфеты.Снимаем с весов часть конфеты и кладём на его место пакет с 400 граммами конфетами, во второй пакет на этой же чаше насыпаем конфеты до равновесия: во втором пакете будет 500 — 400 = 100 грамм.Оставляем на весах пакет со 100 граммами конфетами и на другой чаше отмеряем такое же количество конфеты, до равновесия весов, а потом ссыпаем эти конфеты в один пакет, что и будет составлять 200 грамм.В остальные пакеты взвешиваем по этому эталонному пакету.
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