Буратино и незнайка отправились в школу. расстояние от дома до школы 240 ш. кто быст??ее и на сколько дойдет до школы, если буратино двигался со скоростью 8 шагов в минуту, а незнайка - 6 шагов в минуту?

Математика
Буратино и незнайка отправились в школу. расстояние от дома до школы 240 ш. кто быст??ее и на сколько дойдет до школы, если буратино двигался со скоростью 8 шагов в минуту, а незнайка - 6 шагов в минуту?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)240:8=30(минут)шёл буратино 2)240:6=40(минут)шёл незнайка 3)40-30=10(минут) больше Ответ.На 10 минут буратино дойдёт быстрее ,чем незнайка.
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