Буратино и незнайка отправились в школу. расстояние от дома до школы 240 ш. кто быст??ее и на сколько дойдет до школы, если буратино двигался со скоростью 8 шагов в минуту, а незнайка - 6 шагов в минуту?

Математика

Буратино и незнайка отправились в школу. расстояние от дома до школы 240 ш. кто быст??ее и на сколько дойдет до школы, если буратино двигался со скоростью 8 шагов в минуту, а незнайка - 6 шагов в минуту?

Автор: Гость