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Помогите плиз номер 6,7,8
Математика
Помогите плиз номер 6,7,8
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Гость:
№6 В заде было 31 человек №7 под цифрой 3 №8 вроде 3
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