Помогите плиз номер 6,7,8

Математика
Помогите плиз номер 6,7,8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№6 В заде было  31 человек №7 под цифрой 3 №8 вроде 3
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