Выполнить словообразовательный разбор слова луговыми

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Выполнить словообразовательный разбор слова луговыми
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прилагательное ЛУГОВОЙ образовано от существительного ЛУГ суффиксальными способом. Производящая основа ЛУГ- и производная ЛУГОВ- подчёркнуты, в слове ЛУГОВОЙ выделите графически суффикс -ОВ-.
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