Ещё 2 задания, пожаалуйста!! Теория вероятности!

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РЕШАЕМ ВМЕСТЕ Задача 1 Задача 2 Дано - число команд - П=4 и А=2 и О=10-4-2 = 4 (остальные) Вероятности для УЧАСТИЯ для каждой команды р(П) =0,4 и р(А) =0,2 и р(О) = 0,4 вопрос а) все три из команды П (мысль - 4 из 10 И 3 из 9 И 2 из 8 - события "И" - умножаются) р(а) = 4/10 * 3/9* 2/8 = 1/30 ~ 0,033 ~ 3.3% - ОТВЕТ а вопрос б) р(б) = 4/10 (П) *4/9*3/8 (0) = 1/15 = 0,0667 ~ 6.7% - ОТВЕТ б