1,5х-1,15=11 2,7у + 5,31у-2,88у=2,6 решите плиз дам 40

Гость: Гость:

1,5х-1,15=11 1,5х=11+1,15 1,5х=12,15 х=12,15:1,5 х=8,1 2,7у + 5,31у-2,88у=2,6 8,01у+2,88у = 2,6 10,89у=2,6 у=2,6:10,89 у=0,239... но 2-ое задание скорее всего ты неправильно переписал! проверь!!!!!!!