Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.

Литература
Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.
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Гость:
Я считаю,что нет. это только мое решение, роспрашивай других
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