Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.

Литература

Используется ли в рассказе (Конь с розовой гривой) приём антитеза если да то приме??ы))помогите пж очень надо. буквально 2 предложения.

Автор: Гость