275 см2 вырази в кв дециметрах и кв см
Математика
275 см2 вырази в кв дециметрах и кв см
Ответ(ы) на вопрос:
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275 см2 вырази в кв дециметрах и кв см 27,5 дм2, 0,275 км2
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