Выпишите прилагательные по вопросам: Какой? Какие? Густой,зеленый, ,глубокие, пуши??тые, могучий,тонконогий,тяжкие.

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Выпишите прилагательные по вопросам: Какой? Какие? Густой,зеленый, ,глубокие, пуши??тые, могучий,тонконогий,тяжкие.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какой? Густой, зелёный, могучий, тонконогий. Какие? Глубокие, пушистые, тяжкие. Определить вопрос можно по окончанию. Если -ой, -ый, -ий, то "какой?". А если -ие, -ые, то "какие?".
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