Выпишите прилагательные по вопросам: Какой? Какие? Густой,зеленый, ,глубокие, пуши??тые, могучий,тонконогий,тяжкие.

Гость: Гость:

Какой? Густой, зелёный, могучий, тонконогий. Какие? Глубокие, пушистые, тяжкие. Определить вопрос можно по окончанию. Если -ой, -ый, -ий, то "какой?". А если -ие, -ые, то "какие?".