Один из корней уравнения x^2+px+72=0 равен -9. Найдите другой корень и коэффицент p. ТОЛЬ??О ПОПОНЯТНЕЕ!
Алгебра
Один из корней уравнения x^2+px+72=0 равен -9. Найдите другой корень и коэффицент p. ТОЛЬ??О ПОПОНЯТНЕЕ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х²+рх+72=0 По теореме Виетта находим х1+х2=-р х1×х2=72 Зная что один из корней равен -9,находим х1×(-9)=72 х1=-8 (-8)+(-9)=-17
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