Один из корней уравнения x^2+px+72=0 равен -9. Найдите другой корень и коэффицент p. ТОЛЬ??О ПОПОНЯТНЕЕ!

Алгебра

Один из корней уравнения x^2+px+72=0 равен -9. Найдите другой корень и коэффицент p. ТОЛЬ??О ПОПОНЯТНЕЕ!

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